Bub (11) von Bus erfasst und schwer verletzt

Schrecklicher Verkehrsunfall am Samstag im Wiener Bezirk Simmering: Ein elf Jahre alter Bub lief plötzlich auf die Straße, der Lenker eines herannahenden Busses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, das Kind wurde mit voller Wucht erfasst und zu Boden geschleudert. Der Elfjährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden.