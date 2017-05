Bub (11) bei Sturz von Balkon schwer verletzt

Bei einem Sturz von einem Balkon in Wien- Donaustadt ist am Samstagabend ein Elfjähriger schwer verletzt worden. Der Bub fiel laut Polizei vier bis fünf Meter tief und landete im Innenhof eines Mehrparteienhauses am Rennbahnweg auf einem Betonboden. Er erlitt mehrere Brüche und eine Schädelverletzung.