Brutale Sexattacke auf 16- Jährige in Skaterpark

Der Vorfall spielte sich bereits am 23. Dezember des Vorjahres ab. Die beiden Jugendlichen hatten sich laut Polizei im Internet kennengelernt und verabredeten sich schließlich in einem Skaterpark in der Carlbergergasse im Bezirk Liesing.

Oralverkehr gefordert

Dort kam es auch zum Treffen, allerdings ging der Verdächtige sofort auf sein Opfer los, prügelte auf die 16- Jährige ein, würgte sie sogar und nahm ihr Handy an sich. Danach zückte der mutmaßliche Täter auch noch ein Messer, öffnete laut Polizei seine Hose "und forderte sie auf, Oralverkehr an ihm zu vollziehen". Das Mädchen konnte sich losreißen und flüchten, im Anschluss verständigte es die Polizei.

Suche nach Verdächtigem

Die 16- Jährige konnte den Verdächtigen laut Polizei eindeutig auf Fotos identifizieren. Nun bittet die Exekutive bei der Suche nach dem Täter um Mithilfe seitens der Bevölkerung und veröffentlichte ein Bild des Angreifers.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310/57800 erbeten.