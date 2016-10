Brutal! Nizza- Fans randalierten in Salzburg

Rund 1300 Fußballfans des OGC Nizza feierten im Vorfeld des Europa League- Krachers in der Altstadt. Doch darunter mischten sich etwa 100 bis 120 gewalttätige Personen, wie die Polizei im Vorfeld erfuhr. Am Mozartplatz kam es dann zu den erwarteten Ausschreitungen. Gegen 15 Uhr hielten sich dort 300 bis 400 Fans auf. Einige zündeten bengalische Feuer, andere warfen mit Stühlen und demolierten Bänke. Die vorbereitete Polizei rückte mit rund 200 Mann an, kontrollierte und zeigte die Fans an, festgenommen wurde jedoch niemand.

Bus- Scheibe zerstört

Die teilweise betrunkenen Franzosen wurden von Shuttle- Bussen am Rudolfskai abgeholt und anschließend ins Stadion gebracht. Weil ein Bus auf Höhe des Unfallkrankenhauses jedoch zuvor wegen technischer Probleme zum Erliegen kam und der dahinter fahrende O- Bus nicht weiterfahren konnte, kam es zu einem kurzzeitigen Stau und einer Sperre der Imbergstraße. Plötzlich wurde eine Scheibe des Busses zerstört: Nach Angaben der Fans, weil sie Frischluft wollten. Der Bus wurde von der Polizei umstellt, die Anhänger beglichen den Schaden jedoch noch vor Ort und bezahlten 1000 Euro. Im Stadion verhielten sich die Fans friedlich, es kam dort zu keinen weiteren Auseinandersetzungen.