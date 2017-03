Brüssel: Drei Kurden bei Messerattacke verletzt

Die Brüsseler Polizei wollte bislang nicht bestätigten, dass es sich bei dem Zwischenfall um eine Auseinandersetzung zwischen Kurden und türkischen Nationalisten gehandelt hatte. "Die Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Wir ermitteln derzeit noch", sagte ein Polizeisprecher gegenüber der belgischen Onlinezeitung LaLibre.be.

Der Vorfall hatte sich gegen 17 Uhr ereignet, als zahlreiche Auslandstürken vor dem Konsulat gewartet hatten, um im Rahmen des Referendums ihre Stimme abzugeben. Bereits zuvor soll es zu Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten vor dem Konsulat gekommen sein.

Drei Menschen wurden bei der Auseinandersetzung vor dem Konsulat in Brüssel verletzt. Foto: Twitter, AP (Symbolbild)

Auch Austro- Türken stimmen bei Referendum ab

Die im Ausland lebenden Türken können bereits jetzt für das am 16. April stattfindende Referendum abstimmen. In Österreich sind dafür rund 108.500 Menschen stimmberechtigt. Bereits am ersten Abstimmungstag hatte es am Konsulat in Wien regen Andrang gegeben.