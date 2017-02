BROOOOOONZE für Österreichs Staffel bei Heim- WM!

Es ist geschafft, die so sehnlich erhoffte erste Medaille bei der Biathlon- Heim- WM in Hochfilzen ist eingefahren! Österreichs Staffel mit Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Schlussläufer Dominik Landertinger hat am Samstag in der 4 x 7,5 km- Staffel der Herren die Bronzene geholt!