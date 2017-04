Britney Spears kommt: Vorwahl in Israel verschoben

Israels sozialdemokratische Arbeiterpartei muss eine interne Vorwahl verschieben - weil just am selben Tag ein Konzert der US- Popsängerin Britney Spears in Tel Aviv geplant ist. Die eigentlich am 3. Juli vorgesehenen Wahl eines neuen Parteivorsitzenden solle deshalb einen Tag später stattfinden, bestätigte ein Sprecher der Partei am Mittwoch.