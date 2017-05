Britische Regierung beruft Krisensitzung ein

"Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind," äußerte sich May am Dienstag.

Britische Politiker setzen Wahlkampf aus

Der Anschlag hat ebenfalls erste Auswirkungen auf den Wahlkampf in Großbritannien. Die Neuwahl des Parlaments in Großbritannien ist am 8. Juni anberaumt. May sagte alle ihre Kampagnentermine am Dienstag ab. Ihre regierende Konservative Partei will den Wahlkampf aussetzen.

Der oppositionelle Labour- Chef Jeremy Corbyn zeigte sich bestürzt und schrieb auf Twitter: "Furchtbarer Vorfall in Manchester. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und unseren großartigen Rettungsdiensten." Auch seine Partei kündigte an, den Wahlkampf auszusetzen.

Auch die Liberaldemokraten reagierten prompt: Deren Parteichef Tim Farron annullierte einen Auftritt in Gibraltar. Er lobte den Mut und das Heldentum der Einsatzkräfte.

Mitgefühl aus dem Ausland

Aus Paris und Nizza meldeten sich die Bürgermeister zu Wort - auch in diesen Städten hatte es in den letzten Jahren Terroranschläge gegeben. Die Stadtchefin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo twitterte auf Englisch und Französisch: "Paris steht heute an der Seite Manchesters".

Der Rathauschef von Nizza, Christian Estrosi, äußerte sich noch in der Nacht zum Terrorakt: "Meine Gedanken sind bei den Verletzten, Familien und Angehörigen der Opfer. Solidarität mit den Einwohnern von #Manchester"