Britische Polizei warnt vor "Killer- Clowns"

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann im Clownkostüm war am Freitag einer Gruppe von vier Kindern in Chester- Le- Street im englischen Nordosten auf dem Schulweg gefolgt, wie die Polizei in Durham mitteilte. "Wir glauben, das ist Teil einer viel größeren Posse, die sich gerade in den USA und in Teilen des Vereinigten Königreichs ausbreitet", sagte Polizeiwachtmeister Mel Sutherland in einer Stellungnahme.

Schulkinder als Opfer ausgesucht

Die Polizei untersuche in diesem Zusammenhang auch verschiedene Profile in sozialen Netzwerken. Weitere Vorfälle wurden in der südöstlichen Grafschaft Essex gemeldet, wo Clowns Kinder vor Schulen ansprachen und erschreckten.

Täter müssten mit Festnahmen und einer Eintragung im Vorstrafenregister rechnen, warnte Hauptkommissar Andy Boyd in einer Stellungnahme.

Bei den sogenannten Killer- Clowns handelt es sich um einen Trend, der zuvor in Frankreich und den USA beobachtet worden war und der sich mittlerweile auch in vielen anderen europäischen Ländern ausgebreitet hat. Rund um den 31. Oktober, den viele Menschen weltweit zum Anlass für Halloween- Feiern nehmen, häufen sich Clown- Sichtungen wie derzeit in den USA (siehe auch Video unten) und Großbritannien.