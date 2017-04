Britische Polizei hindert 18- Jährigen an Ausreise

Der Mann werde verdächtigt, Terrorakte vorzubereiten, "terroristische" Schriftstücke zu verbreiten und zur Unterstützung einer verbotenen Vereinigung aufzurufen, erklärte die Polizei. Die Festnahme stehe "nicht im Zusammenhang mit Straftaten gegen Großbritannien", hieß es weiter. Einzelheiten wie die Nationalität des Festgenommenen und sein Reiseziel wurden nicht genannt. Im Norden Londons fand unterdessen eine Wohnungsdurchsuchung statt.

Eine Sprecherin des Unternehmens Eurostar sagte auf Nachfrage, sie habe keine Informationen über die Festnahme. Der Eurostar steuert von London aus sowohl Paris als auch Brüssel an. In der französischen und in der belgischen Hauptstadt hatte es in den vergangenen Jahren schwere Anschläge gegeben. In London tötete ein Attentäter am 22. März vier Menschen.