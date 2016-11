Britische Ex- Kicker als Jugendliche missbraucht

Der britische Fußball ist laut einem Bericht des Senders BBC von einem Missbrauchsskandal betroffen. Mehrere ehemalige Fußballer sagten in der BBC, dass sie als Kinder oder Jugendliche in Vereinen Opfer sexueller Übergriffe geworden seien. Die Auftritte der Ex- Spieler waren zum Teil sehr emotional. Einige der Männer kämpften mit den Tränen.