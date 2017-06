Briten wählen: Droht nun das totale Brexit- Chaos?

46,9 Millionen Wahlberechtigte konnten am Donnerstag ihr Kreuzchen machen - und das an den ungewöhnlichsten Orten: Denn die Briten müssen nicht unbedingt eine Schule oder Gemeindehalle aufsuchen. Als Wahllokale dienen am Donnerstag auch Bahnwaggons, Bücherbusse, ein Nagelstudio - und sogar Pubs. Im "Fox & Hounds" in Oxfordshire war das erfrischende Bier nach Erledigen der Wählerpflicht nicht weit. Andere Bürger konnten nebenbei noch eine Maschine Wäsche waschen oder Kalorien abtrainieren: Auch eine Münzwäscherei und Fitnesscenter wurden zu Wahllokalen umfunktioniert. Auffällig war allerdings die hohe Polizeipräsenz vor den Lokalen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Die letzten Umfragen hatten Theresa May und den Tories noch einen klaren Sieg vorrausgesagt. Der Ipsos- MORI- Befragung vom Donnerstag zufolge wollten 44 Prozent für die Konservativen und damit auch für "Misses Brexit" stimmen. Die sozialdemokratische Labour Party gab zugleich vier Punkte auf 36 Prozent ab, wie aus der Umfrage für den Londoner "Evening Standard" vom Wahltag hervorging. May kommt damit auf einen Vorsprung von acht Prozentpunkten zu ihrem Rivalen Jeremy Corbyn.

Theresa May in Begleitung von Ehemann Philip Foto: AP

May-Herausforderer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei Foto: AFP

Tim Farron, Spitzenkandidat der Liberal Democrats Foto: AFP

May könnte absolute Mehrheit verlieren

Die Nachwahlbefragungen zeigten allerdings, dass May zumindest eine absolute Mehrheit im Parlament verlieren könnte. Wie die BBC nach Wahlschluss berichtete, war die amtierende Premierministerin bei den Befragten mit 314 sitzen zwar immer noch auf Platz eins, für die Absolute in Westminster sind allerdings 326 Mandate notwendig. Die derzeit oppositionelle Labour- Partei könnte demnach 266 der 650 Sitze erhalten.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Das dominierende Thema im Wahlkampf war nicht nur der Brexit gewesen, sondern auch die Terroranschläge, die Großbritannien jüngst erschütterten. May hatte zuletzt ein hartes Vorgehen gegen radikale Islamisten und Terroristen angekündigt.

Botschaften gegen den Terror an der London Bridge Foto: AFP

Foto: AFP

Schottlands Premierministerin Nicola Sturgeon Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Ja, die Queen dürfte wählen gehen

Übrigens: Theoretisch dürfte auch die Queen zur Wahlurne schreiten. In Großbritannien gibt es kein geschriebenes Gesetz, das ihr das Wahlrecht abspricht. Trotzdem gehen Königin Elizabeth II. und ihre Familie nie wählen und kandidieren auch nicht. Denn Aufgabe der Monarchie ist es, im Vereinigten Königreich Kontinuität zu stiften und die Gesellschaft zu einen - das verträgt sich nicht mit Parteinahme.

Queen Elizabeth und Prinz Philip Foto: AP

In ihrer Rolle als Staatsoberhaupt muss die Monarchin außerdem politisch neutral bleiben. Übrigens hat die 91 Jahre alte Queen auch keinen Pass. Da britische Pässe im Namen Ihrer Majestät ausgestellt sind, braucht sie selbst keinen.