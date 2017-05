Briten kooperieren doch wieder mit US- Behörden

D

Fotos der Bombe und des Rucksacks, den Abedi getragen hatte, tauchten zuerst in US-Medien auf. Foto: AP, AFP

So hatte die "New York Times" Fotos vom Tatort veröffentlicht, die Reste der Bombe sowie den Rucksack des Attentäters zeigten.

Die britische Innenministerin Amber Rudd hatte sich bereits davor darüber irritiert gezeigt, dass Details zum Attentäter Salman Abedi zuerst in US- Medien genannt worden waren. Diese Informationen sowie die Fotos waren offenbar Teil des Ermittlungsmaterials, das die britischen Geheimdienste ihren US- Partnerdiensten unter dem Siegel der Vertraulichkeit zukommen ließen.

Trump kündigte Bestrafung des Täters an

US- Präsident Donald Trump sprach von einem sehr beunruhigenden Informationsleck. Er kündigte Ermittlungen und gegebenenfalls eine Bestrafung des Täters an. May und Trump nahmen am Donnerstag beide an einem NATO- Gipfel in Brüssel teil . Beide Staaten sind bei Sicherheits- und Verteidigungsthemen seit Jahrzehnten die engsten Verbündeten.