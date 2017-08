Briten finanzieren Urlaub mit grundlosen Klagen

Viele Touristen wollen sich mit Hilfe des Konsumentenschutzgesetztes ihre Ferien finanzieren.In der laufenden Urlaubssaison wurden nach Angaben des Hotelverbands CEHAT bereits mehr als 10.000 fingierte Klagen eingereicht - verglichen mit 600 in der Saison 2015/2016. Meist stehen hinter den Klagen eigens dafür gegründete Kleinunternehmen, die ihren Kunden Entschädigungen in Höhe von Tausenden von Pfund versprechen. Mehr als 90 Prozent dieser Klagen aber sind laut CEHAT- Präsident Ramón Estalella fingiert.

Auch Türkei im Visier von Betrügern

Praktisch alle Kläger seien Briten, sagt Estalella. Sie stellten mit 16 Millionen Reisenden im vergangenen Jahr die größte Touristengruppe in Spanien. Laut dem britischen Reiseverband ABTA stieg die Zahl der im Ausland klagenden Briten in den vergangenen drei Jahren um 500 Prozent, wobei auch andere Reiseziele wie etwa die Türkei betroffen seien.

Schuld ist das britische Konsumentenrecht, das von Klägern kein medizinisches Attest verlangt und bis zu drei Jahre nach dem Hotelaufenthalt noch Beschwerden erlaubt. "Ich bin mir sicher, gäbe es dieses Gesetz in Deutschland, Spanien oder Frankreich, würden die Leute dort das Gleiche tun", sagt Estalella.

Firmen machen vor Ort Werbung für Betrugsmasche

Er erzählt, wie britische "Schadenmanagement"- Unternehmen in den spanischen Ferienorten offen für die Betrugsmasche werben. Auf der Kanareninsel Teneriffa beispielsweise, wo Briten mehr als ein Drittel der Urlauber stellen, fuhr im vergangenen Jahr ein Krankenwagen mit der Aufschrift "Claims Clinic" (Beschwerdeklinik) seine Runden.

Strafrechtliche Konsequenzen möglich

In dieser Saison liegen die Schadenersatzforderungen nach Angaben des Hotelverbandes bereits bei 100 Millionen Euro - und noch ist sie nicht zu Ende. Bisher regelten die Betriebe die Klagen meist gütlich, um langwierige und kostspielige Prozesse in Grossbritannien zu vermeiden. Aber angesichts des steilen Anstiegs der betrügerischen Klagen schlugen sie im Mai bei einem Treffen mit Vertretern der britischen Botschaft in Spanien Alarm. Daraufhin änderte das britische Außenministerium seine Reisewarnungen: Vorgetäuschte Klagen in Spanien könnten strafrechtliche Konsequenzen haben, heißt es da nun.

Im Juni dann nahm die Polizei einen in Mallorca lebenden Briten fest, weil er in der Umgebung von Hotels für fingierte Klagen geworben hatte. Festgenommen wurde der Mann im Zuge umfangreicher Ermittlungen nach einer Klage des Hotelkomplexes Club Mac in Port de Alcúdia im Norden Mallorcas.

Touristen an einem Strand auf Mallorca Foto: AFP

Hunderte Gin Tonics trotz angeblicher Magen- Darm- Beschwerden getrunken

Mithilfe von Privatdetektiven seien der Polizei umfangreiche Beweise geliefert worden, darunter Fotos und Dokumente, die Schadenersatzforderungen von fast tausend britischen Kunden der drei Hotels widerlegen könnten, erklärt Carolina Ruíz von der beauftragen Anwaltskanzlei Monlex Abogados. So belegen etwa die Barquittungen eines Mannes, der das All- Inclusive- Resort wegen Magen- Darm- Beschwerden verklagte, Bestellungen von mehr als hundert Gin Tonics während seines Aufenthaltes. "Seine 'Lebensmittelvergiftung' hatte vielleicht andere Gründe", sagt die Anwältin ironisch.