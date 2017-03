Brite in U3 als "Neger" beschimpft und getreten

O., er ist "Master Shi Miao Gen" in einer Praxis im 1. Bezirk und seit Jahren ein begeisterter Shaolin- Kämpfer, schüttelt beim Interview im "Krone"- Newsroom den Kopf: "Ihr müsst schreiben, was da vorgefallen ist, das war schlimm."

Foto: Klemes Groh

In übervoller U3- Garnitur plötzlich gerempelt und beschimpft

Am Freitagnachmittag hätten ihn zwei Frauen, offenbar Mutter und Tochter, in einer übervollen U3- Garnitur plötzlich beschimpft, berichtet der Heilmasseur, der vor 18 Jahren aus London nach Wien kam: "Sie nannten mich 'Neger'. Ich sollte 'nach Hause gehen'." Dann rempelten ihn die beiden Wienerinnen an, dabei fiel dem Familienvater die Brille vom Gesicht.

Beim Aussteigen in der Station Neubaugasse traf O. noch ein harter Tritt in die Hüfte, er fiel hin: "Eine der Frauen hielt mich am Hals fest und begann zu schreien, dass ich ihre Tochter geschlagen hätte."

Anzeige wegen "gegenseitiger Körperverletzung"

Als die Polizei kam, gaben sich die Frauen als "Opfer" aus, die Beamten nahmen eine Anzeige wegen "gegenseitiger Körperverletzung" auf. Eine Einvernahme fand noch nicht statt. Dazu O.: "Die Videos der U3- Überwachung können ja sicher alles beweisen, außerdem habe ich auch die Telefonnummer eines Zeugen."

Der Brite und Shaolin- Meister, der sich bewusst nicht zur Wehr setzte, will nun, dass die zwei Täterinnen ausgeforscht werden: "Ich habe aber keinen Hass gegen sie. Und: Österreich ist das beste Land der Welt."

Richard Schmitt, Kronen Zeitung