Brite (18) im Liebesrausch von Krokodil gebissen

Mit gedankenlosem Verhalten hat sich ein 18- jähriger Brite in Australien in Lebensgefahr gebracht! Der Rucksackreisende war am Wochenende angetrunken in den Johnstone River im Bundesstaat Queensland gesprungen, um eine junge Frau zu beeindrucken. Interesse an ihm zeigte dann aber vor allem ein Salzwasserkrokodil. Das Reptil biss sich in seinem Arm fest und fügte ihm zwei Knochenbrüche zu. Der junge Mann kam knapp mit dem Leben davon.