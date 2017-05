Brisante Visiten: Trump besucht Saudis und Israel

Seine erste Auslandsreise wird US- Präsident Donald Trump in der zweiten Maihälfte nach Saudi- Arabien und Israel sowie danach in den Vatikan führen. Das teilte Trump am Donnerstag in Washington mit. Nach diesen Stationen wird er am NATO- Gipfel in Brüssel und am G7- Gipfel auf Sizilien teilnehmen. Über die Reise in den Nahen Osten war in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden - dass der erste Stopp Saudi- Arabien sein wird, kam jedoch überraschend.