Bringt Heumarkt- Debakel Maria Vassilakou zu Fall?

"Der Gemeinderat hat das letzte Wort und sonst niemand" - stellte Wiens Stadt- Vize Maria Vassilakou in puncto Heumarkt- Debakel nach der ergebnislosen grünen Krisensitzung fest . Ob sie sich damit geschickt aus der Affäre gezogen hat, was im Falle einer negativen Abstimmung in der Stadtregierung passieren könnte und wie es um die Koalition mit der SPÖ bzw. ihre eigene Position in Wien bestellt ist, u.a. dazu nimmt Wiens Grünen- Chefin am Mittwoch persönlich im krone.at- Talk Stellung ...