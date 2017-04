Brexit- Turbulenzen: May ruft Neuwahlen in GB aus

Ein Hauptgrund für den Neuwahlantrag, den May nun im Parlament einbringen möchte, ist die Uneinigkeit und der politische Streit über den Brexit. "Das Land kommt zusammen, aber Westminster tut dies nicht."

Brexit- Verhandlungen: Reguläre Wahl wäre in "heißer Phase"

In ihrer Rede ging May auch auf die harten Verhandlungen mit Brüssel, um den EU- Ausstieg in den kommenden zwei Jahren unter Dach und Fach zu bringen. Die nächste reguläre Parlamentswahl im Jahr 2020 würde auch genau in die "heiße Phase" der Verhandlungen hineinfallen, so May. Das würde den "Erfolg für Großbritannien" zunichte machen.

Theresa May bei der Unterzeichnung des Brexit-Antrages Foto: AFP

Eine weitere Rolle haben wohl auch jüngste Umfragen gespielt, die die Konservativen mit einem erheblichen Vorsprung auf die Labour- Partei ausweisen. May spitzt also offenbar auch auf einen Ausbau der Regierungsmehrheit.