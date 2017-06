Brexit: Jetzt erfindet die EU neue Steuern!

Wenn Großbritannien geht, fehlen der EU 15 bis 25 Milliarden Euro . Woran denkt die EU als Lösung? Richtig erraten: neue Steuern. Diesen Vorschlag für neue Einnahmequellen machte Finanzkommissar Günther Oettinger in einem Interview mit "Spiegel Online". Oettinger denkt an eine europaweite Klimasteuer, die dann von den Staaten teilweise an Brüssel abgeführt wird.