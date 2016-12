Bremen besiegt Ingolstadt trotz Suttner- Traumtor

Der österreichische Linksverteidiger verwertete in der 58. Minute einen Freistoß aus 22 Meter perfekt. Fin Bartels sorgte eine Viertelstunde vor Schluss (75.) aber für die neuerliche Führung für die Bremer, die diese nicht mehr abgaben. Für Bremen hatte zuvor Max Kruse (24.) getroffen.

Foto: GEPA

Dortmund paniert Gladbach

In der oberen Tabellenregion verschärfte Borussia Dortmund die sportliche Krise von Borussia Mönchengladbach mit einem 4:1- Heimsieg. Die nun acht Ligaspiele sieglosen Gladbacher gingen durch Raffael (6.) zwar rasch in Führung, ebenso schnell schaffte Dortmund durch Pierre- Emerick Aubameyang (7.) und Lukasz Piszczek (15.) aber die Wende. Ousmane Dembele (64.) und erneut Aubameyang (68.) legten nach Seitenwechsel nach.

Köln geriet unter die Räder

Hertha BSC bleibt Dritter nach einem 3:2 in Wolfsburg. Die Berliner lagen dabei zweimal zurück, den Sieg fixierte Salomon Kalou erst in der 91. Minute per Elfmeter. 1899 Hoffenheim ist weiter ungeschlagen und rückte dank eines 4:0 gegen den 1. FC Köln von Trainer Peter Stöger auf den vierten Platz vor.

Leverkusen schwach

Im Tabellenmittelfeld steckt hingegen weiter Bayer Leverkusen fest. Mit Aleksandar Dragovic in der Verteidigung mussten sich die Leverkusener zu Hause gegen Freiburg mit einem 1:1 begnügen. Den möglichen Sieg vergab Javier Hernandez in der 88. Minute vom Elferpunkt. Der Mexikaner rollte den Ball mittig aufs Tor, Gäste- Keeper Alexander Schwolow hatte keine Mühe. Bayer- Profi Julian Baumgartlinger sah die Partie nur von der Bank aus.

Deutsche Bundesliga, 13. Runde

Freitag

FSV Mainz 05 - Bayern München 1:3

Samstag

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 4:1

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 1:1

VfL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin 2:3

1899 Hoffenheim - 1. FC Köln 4:0

Werder Bremen - FC Ingolstadt 04 2:1

RB Leipzig - FC Schalke 04 18.30 Uhr

Sonntag

SV Darmstadt - Hamburger SV 15.30

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 17.30