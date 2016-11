Brawn weist Gerüchte zu Formel- 1- Posten zurück

Die Übernahme der Formel- 1-Mehrheitsanteile vom bisherigen Besitzer CVC durch Liberty Media soll im ersten Quartal 2017 vollzogen werden. Zuletzt wurde Brawns Name genannt, wenn es um eine Neuausrichtung in der Formel- 1-Führungsetage ging. Dem "Telegraph" hatte Brawn gesagt, dass er nie wieder zu einem Team zurückgehen werde. "Versuchen dabei zu helfen, die Formel 1 zu einer besseren Formel 1 zu machen, wäre ganz sicher reizvoll. Es wäre die eine Sache, die interessant sein könnte."

Foto: EPA

Formel- 1-Chefvermarkter ist seit mehr als 40 Jahren Bernie Ecclestone. Der Engländer Brawn sagte in diesem Zusammenhang der BBC, dass alles weitere von der Zukunft des mittlerweile 86- Jährigen abhänge. Ingenieur Brawn war an allen sieben WM- Titeln Michael Schumachers beteiligt. Seit seinem Ausscheiden bei Mercedes Ende 2013 hatte er kein offizielles Amt in der Motorsport- Königsklasse mehr inne. Liberty Media mit dem neuen Formel- 1-Vorstandschef Chase Carey will die Rennserie modernisieren.