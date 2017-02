Bravo, Michi! Kombi- Bronze für Kirchgasser

Sofia Goggia (Italien) und Ilka Stuhec (Slowenien), die nach der Abfahrt geführt hatten, schieden im Slalom aus.

Für die WM- Debütantinnen im österreichischen Team lief der Bewerb nicht nach Wunsch. Ricarda Haaser verbesserte sich nach einer verpatzten Abfahrt im Slalom immerhin noch auf den neunten Platz, Speed- Spezialistin Christine Scheyer belegte Rang 13. Rosina Schneeberger schied nach der ersten Slalom- Zwischenzeit aus, nachdem sie in der Abfahrt im Ziel in die Abgrenzung gekracht war. "Ich bin mir selbst auf die Ski gestiegen", erklärte die Tirolerin. Die Szene sehen Sie hier:

Kirchgasser: "Ganz sicher" die letzte WM

Kirchgasser war nicht ganz zufrieden mit ihrer Slalomfahrt - im unteren Teil hatte sie einen Fehler drin -, freute sich aber sehr über Bronze: "Jetzt habe ich meine Medaille, die nächsten Bewerbe kann ich mit der nötigen Lockerheit angehen." Ob es ihre letzte Weltmeisterschaft war? "Ja, ganz sicher", so Kirchgasser.

Siegerin Wendy Holdener bezeichnete ihre Goldfahrt als "nicht ganz sauber, aber als Michelle (Gisin, Anm.) hinter mir war, wusste ich, dass etwas möglich ist". Der Schweizer Doppelsieg in der Heimat sei "der Wahnsinn". Der Ausfall von Gut ist allerdings der große Wermutstropfen für die Schweiz an diesem Tag. Die Gesamtweltcup- Siegerin 2015/16 war nach Platz drei in der Abfahrt beim Einfahren unglücklich gestürzt und musste danach mit dem Helikopter abtransportiert werden. In einer Klinik in St. Moritz wurde sie am linken Knie untersucht, es bestand der Verdacht auf eine schwere Verletzung. Aufgrund eines Sturzes in Cortina d'Ampezzo war Gut bereits mit Schmerzen in die WM gegangen.

