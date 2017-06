Brautpaar bewahrt US- Airline vor Katastrophe

Seinen Start in die Flitterwochen hatte sich das frischvermählte Brautpaar Mike und Rachel Brumfield eigentlich anders vorgestellt. Die beiden US- Amerikaner befanden sich am 13. Juni gerade an Bord eines United- Jets in Richtung Venedig, als sie die brisante Entdeckung machten: einen Kerosin- Wasserfall, der sintflutartig vom rechten Flügel des Airbus strömte.

Mehrmals intervenierten die Passagiere, bis die Crew schließlich den Vorfall ernst nahm - und den Flug doch noch auf den nächsten Tag verschob.

Zum Dank lud United Airlines das Brautpaar auf ein Glas Sekt mit dem Piloten ein und schenkte dem Mann und seiner Frau halbherzig einen Essensgutschein. Eine Hotelübernachtung ließ die US- Fluglinie allerdings nicht springen. Mike Brumfield: "Wir mussten auf dem Boden am Flughafen schlafen! Nie wieder United Airlines!"

