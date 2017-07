Braut spendet geplatztes Festessen an Obdachlose

Rund 30.000 Dollar (etwa 26.160 Euro) ließ sich Cummins ihre Traumhochzeit kosten. Dafür buchte sie das Nobelhotel "The Ritz Charles" - und lud 170 Gäste zu einem exklusiven Dinner. Knapp eine Woche vor der Hochzeit kam jedoch alles anders: Cummins und ihr Verlobter Logan Araujo trennten sich. Den Grund für das plötzliche Liebes- Aus wollten die beiden nicht bekannt geben.

Foto: AP

"Habe begonnen, mich wirklich schlecht zu fühlen"

Nun saß Cummins also mit gebrochenem Herzen vor ihrer Traum- Locationen, die sie so kurz vor dem geplanten Termin nicht mehr stornieren konnte, als ihr ein Gedanke kam. "Ich habe alle angerufen, abgesagt, mich entschuldigt, geweint, Lieferanten angerufen, noch mehr geweint - und dann habe ich begonnen, mich wirklich schlecht zu fühlen: All das Essen, das ich für den Empfang bestellt habe, wegzuwerfen", so die 25- Jährige gegenüber der US- Zeitung "Indianapolis Star" .

Kurzerhand entschloss sich Cummins dazu, bedürftige Menschen in das "Ritz Charles" einzuladen - und ihnen ein traumhaftes Hochzeitsdinner zu servieren. Und so füllten am vergangenen Samstag Bewohner von Obdachlosenunterkünften, bedürftige Familien und obdachlose Veteranen den edlen Speisesaal des Hotels. Cummins Gästen wurde dabei das geplante Hochzeitsmenü gereicht - darunter befanden sich neben Fleischbällchen und Ziegenkäse mit Knoblauch- Bruschetta auch Hühnerbrust mit Artischocken und natürlich auch die Hochzeitstorte.

Foto: AP

Honeymoon mit Mama

Während sich Cummins Gäste über die herzliche Einladung freuten, zeigte sich die 25- jährige Doch- nicht- Braut bescheiden: "So werde ich zumindest eine Art glückliche Erinnerung aus all dem ziehen." Nach der Party gönnte sich die junge Frau aber dann doch noch etwas für sich selbst: Am Sonntag flog sie auf ihre Hochzeitsreise in die Dominikanische Republik - zusammen mit ihrer Mutter.

Foto: AP