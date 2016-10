Brandstiftung auf Parkdeck: Verdächtiger gefasst

Nach der Brandstiftung auf einem Parkdeck im Wiener Bezirk Ottakring am Donnerstag hat die Polizei einen Verdächtigen festnehmen können. Noch am Tatort klickten für den 32- Jährigen die Handschellen, so die Exekutive am Freitag. Der Mann hatte neben Diebesgut von Einbrüchen auch noch einen verbotenen Totschläger sowie ein Baggy mit Heroin bei sich.