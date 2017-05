Brandstetter: Müssen bei Überwachung besser werden

Ein gemeinsames Vorgehen bei der Terrorbekämpfung und der Internetkriminalität - darüber waren sich die Justizminister aus fünf europäischen Ländern bei einem informellen Treffen am Samstag in Dürnstein einig. Es brauche dazu "eine Abstimmung auf europäischer Ebene, ein Regelwerk der EU", erklärte dazu der Gastgeber, der neue Vizekanzler Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP). In Sachen Terrorbekämpfung sieht der Vizekanzler überdies Verbesserungsmöglichkeiten in Österreich.