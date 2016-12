Brandattacke: Frau (38) "heimtückisch" getötet

"Bei dem Angriff hat der mutmaßliche Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt und insofern heimtückisch gehandelt", sagte Bieler. Und das Anzünden der Frau erfülle das Merkmal der Grausamkeit. Dass der Mann in psychiatrischer Behandlung gewesen sei, habe für den Fall keine Bedeutung. "Wir gehen davon aus, dass er vorsätzlich und schuldhaft gehandelt hat."

Über das Verbrechen am Mittwoch in der Früh gegen 9 Uhr sind inzwischen weitere Details bekannt geworden. Demnach sollen die Frau und der Mann die drei und sieben Jahre alten Söhne gemeinsam mit einem Auto zum Kindergarten beziehungsweise zur Schule gebracht haben. Dann soll der Wagen in der Nähe eines Klinikums eine Panne gehabt haben.

Streit nach Autopanne als Auslöser

"Dort hat es den bisherigen Ermittlungen zufolge einen Streit gegeben", sagte Bieler weiter. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten online" berichtet, noch im Wagen habe der Mann eine brennbare Flüssigkeit über seine Frau gegossen. Die Frau sei am Steuer gesessen und aus dem Auto geflüchtet. Der Mann sei hinterhergerannt und habe sie angezündet - sie erlag am Abend im Krankenhaus ihren schweren Brandverletzungen.

Der Beschuldigte habe eingeräumt, dass es Streit gab, sagte Bieler. Die Frau stammte aus dem afrikanischen Staat Togo und lebte seit vielen Jahren in Kiel. Das Paar hatte sich nach Angaben der Kripo getrennt. Eine am Tatort trauernde Bekannte des Opfers berichtete am Donnerstag, die beiden hätten wieder zusammengelebt. Bieler wollte sich dazu nicht äußern.