Brand in Zelle: Häftling (28) im Spital gestorben

Jener 28- Jährige, der bei einem Brand in seiner Zelle im Polizeianhaltezentrum in Bludenz Anfang April lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Sonntag in einer Spezialklinik in der Nähe von München seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Häftling dürfte das Feuer wohl selbst gelegt haben, konnte aber bis zu seinem Tod nicht mehr einvernommen werden, da er im Koma lag.