Brand in Wien: Frau rettet Tochter vor Feuertod

Aus heiterem Himmel stand das Wohnzimmer in Favoriten in Vollbrand! Mutter Sylvia packte Tochter Ema an der Hand, und die beiden rannten aus der Wohnung hinaus. Die alarmierte Feuerwehr kämpfte den Dachstuhlbrand nieder. Mutter und Tochter kamen ins Spital, wurden behandelt. Zum Glück ist alles okay!