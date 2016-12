Brand in Kinderzimmer: Zwei Mädchen tot

Die Einsatzkräfte waren kurz nach 2 Uhr früh zu dem Mehrparteienhaus in der Kranebitter Allee gerufen worden. Das Feuer war offenbar im Kinderzimmer ausgebrochen, das beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand. Für die zwei Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Brandermittler im Einsatz

Die Eltern und zwei weitere Kinder konnten sich in Sicherheit bringen. Während die Mutter und die beiden Geschwister in der Zwischenzeit bei Verwandten untergebracht sind, befand sich der Vater laut Polizei am Samstagvormittag noch in medizinischer Betreuung in der Innsbrucker Klinik.

Experten des Landeskriminalamts Tirol sind seit Samstagfrüh auf der Suche nach der Ursache des Wohnungsbrandes.