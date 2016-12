Brand in Kinderzimmer: Vater wollte Tür eintreten

Ein Meer von Grabkerzen flackert vor dem Wohnhaus in der Kranebitter Allee in Innsbruck, wo in der Nacht auf Samstag zwei Schwestern (4, 7) bei einer Feuertragödie in ihrem Kinderzimmer hilflos verbrannten . Nicht nur bei Verwandten, Freunden und Nachbarn sitzen Schock und Trauer tief. Auch wenn die Brandursache bereits geklärt scheint, fragen sich viele, wie es - nur eine Woche vor Weihnachten - zu einem solchen Familiendrama kommen konnte.