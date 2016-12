Brand in Kinderzimmer: Mädchen durch Feuer getötet

Nach der Feuertragödie in einem Kinderzimmer in einer Innsbrucker Wohnung, bei der am Wochenende zwei Schwestern im Alter von vier und sieben Jahren ums Leben kamen, liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Die Untersuchung bestätigt, dass die beiden kleinen Mädchen vom Feuer getötet wurden. Laut Polizei dürfte eines der Kinder zuvor in dem Zimmer gezündelt haben, Hinweise auf ein technisches Gebrechen gebe es jedenfalls nicht.