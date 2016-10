Brand in Bochum: Patientin zündete sich selbst an

Vier Tage nach dem verheerenden Brand in einem Spital in der deutschen Stadt Bochum mit zwei Toten und zehn Verletzten ist die Brandursache geklärt: Laut Angaben der Ermittler hatte sich eine 69 Jahre alte Patientin in Suizidabsicht mit einem brennbaren Desinfektionsmittel übergossen und angezündet. Diesem Verdacht waren die Ermittler schon am Wochenende nachgegangen.