Brand auf Passagierschiff in Wachau ausgebrochen

Das Schiff befand sich gerade zwischen Schönbühel und Aggsbach, als die Flammen bemerkt wurden. Sofort wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Laut Matthias Fischer vom Landeskommando Niederösterreich waren Helfer mit allen Arbeitsbooten im Einsatz.

Passagiere nach Dürnstein gebracht

Die Besatzung des Schiffes wurde mit den Feuerwehrbooten von Bord gebracht. Die geretteten Passagiere wurden nach Dürnstein transportiert. An der dortigen Anlegestelle hatte sich ein Großaufgebot an Helfern eingefunden. Laut Andreas Zenker vom Roten Kreuz waren zwei Notarzthubschrauber, ein Notarzt- Einsatzfahrzeug sowie 13 Rettungswagen in Marsch gesetzt worden.

Die "A- Rosa Riva" ankerte am Nachmittag auf dem Strom. Aus dem Inneren des Schiffs stieg Fischer zufolge nach wie vor Rauch auf. Die Brandbekämpfung an Bord ging unter Atemschutz vor sich. Soldaten des Bundesheer waren mit Sturmbooten am Ort des Geschehens.