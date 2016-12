Botschaft in Berlin: "Weihnacht bleibt Weihnacht"

Nach der Aufregung um umgetaufte Weihnachtskekse in der österreichischen Botschaft in Berlin ist das eigentliche Fest am Donnerstag in "besinnlichster Adventstimmung" über die Bühne gegangen. Laut Botschaft sei - bei traditionellem Weihnachtsgebäck und Punsch - "angeregt diskutiert" worden. Die Weihnachtskekse hießen Weihnachtskekse.