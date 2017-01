Borussia Dortmund holt schwedisches Sturmjuwel

Der 1,90 Meter große Stürmer bestritt bereits zwei Länderspiele für Schweden und wird als Nachfolger des großen Zlatan Ibrahimovic gehandelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Isak 24 Liga- Spiele und erzielte dabei zehn Tore. Nachdem er sich auch im Europacup in Szene setzen konnte und dabei überzeugte, wurde er zum besten Nachwuchsspieler in Schwedens höchster Spielklasse ausgezeichnet.

Redaktion krone Sport