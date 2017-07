Boris Becker muss 36,5 Mio. NICHT zurückzahlen

Boris Becker muss Darlehen über 36,5 Millionen Euro vorerst nicht zurückzahlen. Ein Gericht in Zug in der Schweiz wies die Klage seines früheren Geschäftspartners Hans- Dieter Cleven zurück, weil dieser die Darlehen nicht rechtskräftig gekündigt habe, wie die Schweizer Nachrichtenagentur SDA am Montag berichtete.