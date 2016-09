Bombenteile und Waffen an Grenze sichergestellt

Großeinsatz der Polizei in der Nacht auf Freitag an der bayrisch- österreichischen Grenze: Deutsche Beamte hatten bei einer Routinekontrolle in einem Pkw, der vermutlich für die Einschleusung von drei Afrikanern nach Deutschland benutzt wurde, verdächtige Gegenstände - unter anderem Bombenteile und Waffen - entdeckt. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.