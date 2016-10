Bombenbauer wurde von Syrer überwältigt

Bakr habe den Syrer am Leipziger Hauptbahnhof angesprochen und gefragt, ob er bei ihm schlafen könne, berichtete der "Spiegel". Der Mann habe den 22- Jährigen demnach zu sich nach Hause eingeladen und am Abend die Polizei informiert, nachdem er von der Fahndung gehört hatte. Die Beamten hätten Bakr gefesselt in der Wohnung vorgefunden.

Polizei verrät keine Details zur Festnahme

Die sächsische Polizei teilte lediglich mit, dass Einsatzkräfte nach Eingang des entsprechenden Hinweises zu der Wohnung gefahren seien und den Gesuchten festgenommen hätten. Dabei sei er "von Landsleuten bereits festgehalten" worden. Sie fügte hinzu: "Wir machen ganz bewusst keine weiteren Angaben zu den näheren Umständen der Festnahme, da wir keine Gefährdung für den Hinweisgeber provozieren wollen."

In diesem Wohnhaus wurde Jaber al-Bakr verhaftet. Foto: Associated Press

"Der Einsatz verlief ruhig und war erfolgreich", sagte ein Beamter vor Ort. "Wir sind geschafft, aber überglücklich: der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen", teilte die sächsische Polizei Montagfrüh via Twitter mit.

In ganz Deutschland hatte die Polizei mit Hochdruck nach dem Verdächtigen gesucht, der Kontakte zur Terrormiliz Islamischer Staat haben soll. Die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen und Flughäfen waren verschärft worden. Über mögliche Anschlagsziele wurde nichts bekannt.

Die deutsche Bundesanwaltschaft führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Es wurde deshalb erwartet, dass der Verdächtige noch am Montag in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt wird. "Es deutet einiges auf einen islamistischen Hintergrund hin", hieß es.

Verdächtiger entkam Polizei in Chemnitz nur knapp

Laut dem "Spiegel" war der Verdächtige am Samstag in Chemnitz nur knapp vor dem Zugriff durch die Polizei entkommen. Auch ein Warnschuss sei abgegeben worden. Ob der Mann die bevorstehende Razzia rechtzeitig bemerkt hatte, ist unklar.

Am Sonntag wurde in Chemnitz erneut eine Wohnung von Spezialkräften der Polizei gestürmt. Laut Landeskriminalamt wurde die Wohnung durchsucht, weil es Hinweise auf Kontakte des Mieters zu dem flüchtigen Syrer gegeben hatte.

Wurde der Syrer von der Terrormiliz IS ausgebildet?

bild.de berichtete am Sonntag unter Verweis auf Ermittler, es gebe Hinweise auf eine "Ausbildung" Bakrs durch den IS. Darauf weise nicht zuletzt auch die Art des gefundenen Sprengstoffs hin, bei dem es sich um TATP (Azetonperoxid) handle. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR fanden sich in der Chemnitzer Wohnung etwa 500 Gramm bereits gemischter Sprengstoff und etwa ein weiteres Kilo Chemikalien, die zum Bombenbau geeignet sind. Außerdem stellte die Polizei Zünder sicher und Teile, die nach erster Bewertung zur Herstellung von Rohrbomben gedient haben könnten.

Den Berichten zufolge stand der Syrer offenbar über das Internet in Verbindung mit dem IS, auch über ein mögliches Ziel war anscheinend schon diskutiert worden - die Rede war von Berliner Flughäfen.