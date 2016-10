Bombenbastler- Tod: Justiz weist Schuld von sich

Der Leiter der Justizvollzugsanstalt, Rolf Jacob, erklärte vor den Journalisten in Dresden, Bakr sei in seiner Gefängniszelle am Mittwoch zunächst alle 15 Minuten kontrolliert worden. Dabei habe es "keine Hinweise auf eine unmittelbare Suizidgefahr" gegeben. Nach Beratung mit einer Psychologin seien die Kontrollintervalle schließlich von 15 auf 30 Minuten erhöht worden.

Terrorverdächtiger erhängte sich mit Hemd an Gitter

Auch Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow sagte, es sei "keine akute Selbstmordgefahr des Beschuldigten festgestellt" worden. Bakr habe sich am Abend in seiner Zelle mit seinem Hemd an einem Gitter erhängt. Der Selbstmord des Terrorverdächtigen hätte nicht geschehen dürfen, "es ist aber leider geschehen". Nach jetzigem Stand habe man alles getan, um eine Selbsttötung zu verhindern. Ein Fremdverschulden werde weitestgehend ausgeschlossen, die Leiche werde nun obduziert.

"Absolut fassungslos": Verteidiger sieht "Justizskandal"

Bakrs Pflichtverteidiger Alexander Hübner hatte am Mittwochabend scharfe Kritik an der sächsischen Justiz geübt: "Ich bin wahnsinnig schockiert und absolut fassungslos, dass so etwas passieren kann", sagte er "FOCUS Online". Er sprach von einem "Justizskandal". Hübner meinte, den Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalt sei das Suizidrisiko des Beschuldigten bekannt gewesen, es sei auch im Protokoll vermerkt worden.

"Er hatte bereits Lampen zerschlagen und an Steckdosen manipuliert", so Hübner. Noch am Mittwochnachmittag habe ihm der stellvertretende JVA- Leiter telefonisch versichert, dass der in Einzelhaft sitzende Bakr "ständig beobachtet" werde. Die "Bild"- Zeitung hingegen schrieb, die Zelle sei offenbar nur einmal pro Stunde kontrolliert worden. Hübner sagte weiters, dass sich der Terrorverdächtige seit seiner Festnahme im Hungerstreik befunden und seit Sonntag nichts gegessen und getrunken hatte.

Politiker entsetzt, Minister fordert "umfassende Aufklärung"

Bereits vor der Pressekonferenz am Donnerstag hatte Innenminister Thomas de Maiziere gesagt: "Das, was da passiert ist, verlangt nun wirklich nach schneller und umfassender Aufklärung der örtlichen Justizbehörden." Der Tod des Syrers erschwere natürlich die Ermittlungen nach den möglichen sonstigen Beteiligten und Hintermännern der Anschlagspläne. Auch andere deutsche Politiker äußerten sich entsetzt über den Vorfall. "Was ist da los?", schrieb Familienministerin Manuela Schwesig auf Twitter. Der Grünen- Bundestagsabgeordnete Volker Beck twitterte: "Wie konnte das geschehen?"

Unterdessen gegen die Ermittlungen in dem Fall auch nach dem Tod Bakrs weiter. Das Verfahren gegen den 22- Jährigen habe sich zwar erledigt, die Untersuchungen zu dem durch den anerkannten Flüchtling geplanten Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen würden aber in gleicher Intensität weitergeführt, um die Hintergründe aufzuklären, sagte der Sprecher der Bundesanwaltschaft, Stefan Biehl, am Donnerstag in Karlsruhe.

Flucht in Chemnitz, hollywoodreife Festnahme in Leipzig

Bakr war am Samstag bei einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in Chemnitz knapp dem Zugriff der Beamten entkommen. Wie dies geschehen konnte, nachdem er bereits seit längerer Zeit unter Beobachtung gestanden hatte, ist nach wie vor unklar. In der Wohnung wurden 1,5 Kilogramm hochexplosiver Sprengstoff gefunden, der Mieter wurde als mutmaßlicher Komplize verhaftet.

Laut den Behörden hätten dann drei Landsmänner, bei denen der Syrer in Leipzig um einen Platz zum Übernachten gebeten hatte, den Terrorverdächtigen überwältigt und gefesselt. Schließlich hätten sie die Polizei verständigt, die den 22- Jährigen verhaftet habe. Auch diese hollywoodreife Festnahme wirft Fragen auf. Nach der Verhaftung gab es viel Lob für das Verhalten der drei syrischen Flüchtlinge, aus der Regierungskoalition wurden Forderungen nach einem Orden für die Männer laut.

"Islamistisch motivierten Anschlag geplant und vorbereitet"

Die Bundesanwaltschaft übernahm nach der Festnahme die Ermittlungen und bezeichnete Bakr als "dringend verdächtig", einen "islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet" zu haben. Nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte er Züge und Flughäfen in Deutschland im Visier. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Syrer Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat hatte.