Bombenanschlag auf Polizeilabor in Brüssel

In den frühen Morgenstunden durchbrach Medienberichten zufolge zunächst ein Fahrzeug mehrere Absperrungen vor der Einrichtung im Norden der belgischen Hauptstadt.

Foto: Google Maps

Brandbombe gezündet

Dann hätten der oder die Angreifer einen Sprengsatz - die Rede ist von einer Brandbombe - in der Nähe der Laboratorien gezündet, die daraufhin in Brand geraten seien.

Am Gebäude entstand hoher Sachschaden, in den Labors seien noch Dutzende Meter vom Ort der Detonation entfernt Fensterscheiben zerbrochen. Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Erhöhte Alarmbereitsschaft seit Bombenterror im März

Die belgischen Sicherheitskräfte sind seit den Selbstmordanschlägen vom März in erhöhter Alarmbereitschaft. Damals kamen am Flughafen und in einer Metro- Station im EU- Viertel 35 Menschen ums Leben.

Belgische Soldaten bei der Patrouille in Brüssel Foto: AP