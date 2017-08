Bolt entthront! Gatlin holt WM- Titel über 100 m

Usain Bolt hat bei der letzten wichtigen Meisterschaft seiner Karriere eine große Niederlage erlitten. Der jamaikanische Leichtathletik- Star wurde Samstagabend im 100- m-Sprint im ausverkauften Olympiastadion von London in 9,95 Sekunden Dritter. Gold ging in 9,92 an seinem Langzeitrivalen Justin Gatlin aus den USA, Silber holte sich dessen Landsmann Christian Coleman (9,94).