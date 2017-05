Boko Haram lässt 82 entführte Schülerinnen frei

Der nigerianische Senator Shehu Sani berichtete, den meisten der Mädchen gehe es gut. Bei den drei- bis viermonatigen Verhandlungen sei es zunächst um die Freilassung von 50 Mädchen gegangen, später sei die Zahl erhöht worden.

Die entführten Mädchen aus Chibok Foto: AP

Aus Militärkreisen verlautete, die freigelassenen Mädchen würden gegenwärtig in einer Region an der Grenze zu Kamerun von Ärzten untersucht und sollen dann nach Abuja gebracht werden, wo sie von Präsident Muhammadu Buhari empfangen werden sollen.

Enoch Mark, dessen zwei Töchter unter den entführten Schülerinnen waren, zeigte sich nach der Nachricht von der Freilassung der 82 Mädchen zuversichtlich: "Das sind gute Nachrichten. Wir haben auf diesen Tag gewartet. Wir hoffen, dass die übrigen Mädchen auch bald freikommen."

Symbol für den Konflikt mit den Islamisten

Die Islamisten hatten am 14. April 2014 rund 220 überwiegend christliche Mädchen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren aus einem Internat in der Stadt Chibok verschleppt. Die Entführung hatte international Schlagzeilen gemacht. Die Schülerinnen wurden zu einem Symbol für den Konflikt mit den Islamisten von Boko Haram. Zahlreiche Prominente setzten sich unter dem Slogan "BringBackOurGirls" für ihre Freilassung ein, darunter die damalige US- First Lady Michelle Obama und Hollywoodstars.

Die entführten Mädchen aus Chibok in einem Video von Boko Haram Foto: APA/AFP

Mädchen zum Teil als Sexsklavinnen gehalten

Im August 2016 war ein Video aufgetaucht, in dem Bedingungen für deren Freilassung gestellt wurden. Die Entführten sollen von Boko Haram zum Übertritt zum Islam genötigt und teils als Sexsklavinnen gehalten worden sein. Experten halten es auch für möglich, dass einige von ihnen zu Selbstmordanschlägen gezwungen wurden. Zwischendurch konnten einige der verschleppten Mädchen vom Militär befreit oder durch Verhandlungen in Sicherheit gebracht werden.

Boko Haram kämpft seit über sieben Jahren für islamistischen Staat

Nigerianische Truppen haben mithilfe von Nachbarstaaten große Teile der einst von Boko Haram kontrollierten Gebiete zurückerobert. Die sunnitische Fundamentalisten- Miliz kämpft seit mehr als sieben Jahren für einen islamistischen Staat im Norden des Landes. Sie hat rund 20.000 Menschen getötet. Mehr als zwei Millionen Menschen flüchteten vor den Kämpfen.

Kämpfer der Dschihadistenmiliz Boko Haram Foto: AP

Die Gruppe setzt Entführung als Kriegstaktik ein und verschleppte Tausende Frauen und Mädchen. Zahlreiche Buben und junge Männer wurden durch die Gruppe zwangsrekrutiert.

Bei einem Angriff auf die Stadt Damasak an der Grenze zum Niger verschleppten die Islamisten im November 2014 rund 500 Einwohner, darunter 300 Kinder. Die meisten von ihnen sind bis heute verschwunden.