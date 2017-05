Bogota: Australierin (22) mit 6 kg Kokain erwischt

Die 22- Jährige war am 12. April am internationalen Flughafen von Bogota festgenommen worden, als sie nach Australien zurückfliegen wollte. In ihrem Gepäck hatte die junge Frau insgesamt 5,8 kg Kokain, verteilt auf 18 Päckchen, verborgen. Die kolumbianische Polizei, die von der US- Drogenbehörde DEA (Drug Enforcement Agency) den Tipp bekam, die Australierin bei der Ausreise genauer unter die Lupe zu nehmen, wirft ihr nun vor, sie habe die Drogen außer Landes schmuggeln wollen.

Foto: EPA

Kokain in Kopfhörer- Verpackungen versteckt

Gut getarnt war das Kokain in Kopfhörer- Verpackungen versteckt. Sainsbury beteuert steif und fest, ein Mann habe ihr die Drogen untergejubelt, sie habe die vermeintlichen Kopfhörer als Schnäppchen für ihre bevorstehende Braut- Party erworben. Laut Experten hätte Sainsbury in Kolumbien für die beschlagnahmten Drogen etwa 20.000 US- Dollar hinblättern müssen, in Australien aber mit einem Marktwert von geschätzten zwei Millionen US- Dollar weiterverkaufen können.

Foto: EPA

Australische Medien zitierten Zak Crane, der ebenfalls Opfer eines sogenannten Scammers (Betrüger; Anm.) in Kolumbien wurde. Er glaubt seiner Landsfrau ihre Geschichte. "Wir dachten, wir hätten billige Uhren gekauft, aber als wir wieder ins Hotel kamen, gab es ein paar Uhren, aber da war auch ein weißes Pulver in der Tasche", erzählte er in der Nachrichtensendung "7 News".

Ein Bild zeigt Cassandra Sainsbury in besseren Tagen vor ihrer Festnahme in Bogota.

Australierin wartet in Horror- Gefängnis auf Prozessbeginn

Der 22- Jährigen drohen nun im Falle einer Verurteilung bis zu zwölf Jahre Haft. Bis zum Prozessbeginn ist die Australierin im berüchtigten El- Buen- Pastor- Frauengefängnis (deutsch: Der gute Hirte) in Bogota untergebracht.

Insassen des El-Buen-Pastor-Frauengefängnisses bei einem TedX-Vortrag in Bogota Foto: AFP

Die Strafanstalt - in der auch einmal im Jahr ein Schönheitswettbewerb stattfindet - ist laut Medienberichten bekannt für die katastrophalen Zustände, überfüllt von Drogenkriminellen und Gewaltverbrechern.

Juristen zufolge könnte sich die Australierin auf einen Deal mit Kolumbien einlassen: sich schuldig bekennen, um im Gegenzug eine Hafterleichterung angeboten zu bekommen. Denn bis ein kolumbianisches Gericht über das weitere Schicksal der jungen Frau entscheiden wird, könnten laut Rechtsanwälten Jahre vergehen - in denen sie in dem berüchtigten Frauengefängnis ausharren muss.

FARC-Rebellinnen bei ihrer Entlassung aus dem El-Buen-Pastor-Frauengefängnis Foto: AFP PHOTO/GUILLERMO LEGARIA