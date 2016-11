Bogenschütze (68) trifft Einbrecher in den Hintern

Pech für einen Einbrecher in Australien: Der Kriminelle suchte sich für seinen Beutezug ausgerechnet das Haus eines begeisterten Bogenschützen aus. Der 68- jährige Hausbesitzer habe sich mit Pfeil und Bogen bewaffnet und den Einbrecher in der Garage gestellt, teilte die Polizei in Sydney am Montag mit.