Böhmdorfer: VfGH- Reaktion ist "unfassbar"

Böhmdorfer: "Das ist keine private Meinung mehr"

Präsident Gerhart Holzinger hatte zuvor in einem Antwortschreiben an Böhmdorfers Kanzlei gemeint, es gebe keinen Grund für eine Distanzierung des VfGH von den Äußerungen des Verfassungsrichters Johannes Schnizer. Die Aussagen seien die "reine Privatmeinung" Schnizers.

Böhmdorfer erklärte dazu, man bewege sich hier "in Bereiche ganz relevanter unfassbarer strafrechtlicher Vorwürfe, die man so nicht stehen lassen kann". "Ich verstehe, dass der Präsident des Verfassungsgerichtshofes den Richtern ihre private Meinung lässt, das ist aber keine private Meinung mehr. Das ist der Vorwurf gegen eine politische Partei und zwar die derzeit größte, sich kriminell auf einen Wahlvorgang eingestellt zu haben, damit man nachher die Wahl anfechten kann", so der ehemalige Justizminister der schwarz- blauen Bundesregierung.

Er selber werde dennoch nicht weiter tätig werden, dies sei Sache einer anderen Rechtsanwaltskanzlei, so Böhmdorfer. Bereits am Mittwoch hatte FPÖ- Generalsekretär Herbert Kickl medienrechtliche Schritte unter Federführung von Anwalt Michael Rami angekündigt.