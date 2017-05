Böhm- Entführer springt bei Verhandlung aus Fenster

Nach der Verkündung des Urteils sah der 26 Jahre alte Kroate offenbar seine Zeit gekommen, sich aus dem Gerichtssaal auf spektakuläre Art und Weise zu entfernen. "Der Mann nutzte die Beratungssituation mit seinem Verteidiger aus, rannte zum Fenster, riss dieses auf und sprang hinaus", schilderte der Sprecher des Landesgerichts, Andreas Stutter.

Nach rund einer halben Stunde konnte der Flüchtige in der Innsbrucker Innenstadt gefasst werden. Foto: Stefan Ruef

Danach rannte der Verdächtige davon und nahm den Weg in Richtung Innenstadt. Sofort nahm ein Großaufgebot von Polizei und Justizwache die Verfolgung auf. Lange konnte der Mann seine widerrechtlich erlangte Freiheit nicht genießen: Nach etwa 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte ihn ausfindig machen und festnehmen.

Überfallsserie auf drei Frauen

Bei dem geflohenen Angeklagten handelt es sich um jenen 26- jährigen Kroaten, der beschuldigt wird, im vergangenen Dezember eine Überfallsserie auf drei Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen verübt zu haben, wie Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr sagte. Gegen den Verdächtigen wird in diesem Zusammenhang in zwei Fällen wegen versuchten Mordes ermittelt.

Am Freitag war der Angeklagte allerdings wegen Einbrüchen vor Gericht gestanden, die ihm im Zuge der Ermittlungen zu den Raubüberfällen nachgewiesen werden konnten.

Sissy Böhm als Opfer des Gewalttäters

Das erste Opfer war eine 34- jährige Schwangere, die am 20. Dezember gegen Mittag in einer Tiefgarage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl von hinten niedergeschlagen und beraubt wurde. Der Angreifer machte sich danach mit einem Fahrrad aus dem Staub. Einen Tag später wurde die Tochter des bekannten Schauspielers Karl- Heinz Böhm, Sissy Böhm, Opfer des mutmaßlichen Gewalttäters. Die 61- Jährige wurde in der Tiefgarage ihres Hauses in ein Auto gezerrt und entführt. Ein Unfall in Hall stoppte schließlich die Entführungsfahrt. Die 61- Jährige schwebte daraufhin in Lebensgefahr.

Das Innsbrucker Landesgericht Foto: Stefan Ruef

Handschellen klickten

Danach soll der Verdächtige eine weitere Frau in einer Tiefgarage attackiert und beraubt und mit ihrem Wagen geflüchtet sein. Der mutmaßliche Täter baute jedoch im Zuge einer Verfolgungsjagd neuerlich einen Autounfall und rannte danach zu Fuß weiter. In Zirl war dann Endstation, die Polizei nahm den Verdächtigen am 22. Dezember fest.

Die Ermittlungen in den Fällen sind noch nicht abgeschlossen, erklärte Mayr. So sei noch ein psychiatrisches Sachverständigengutachten sowie der Abschlussbericht des Landeskriminalamtes ausständig.