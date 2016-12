Böen bis zu 140 km/h - Feuerwehr im Dauereinsatz

Mit Spitzen von bis zu 140 km/h sind in der Nacht auf Freitag gewaltige Sturmböen über Niederösterreich hinweggefegt. Die Feuerwehr musste besonders im Süden des Landes zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Betroffen waren vor allem Gemeinden in den Bezirken Neunkirchen, Baden und Mödling. So stürzte etwa ein Baum auf ein Haus, Trampoline machten sich "selbstständig", Dächer wurden abgedeckt. Auch in Wien heulte in der Nacht sowie am Morgen der Sturm, größere Schäden blieben aber aus. Gegen Nachmittag soll sich die Lage entspannen.