Bochum: Tote bei Großbrand in Krankenhaus

Bei einem Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus sind in der Nacht zum Freitag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 15 Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt, drei von ihnen schwer. Die Feuerwehr steht nach wie vor im Einsatz und kämpft gegen die Flammen. Das Feuer war im sechsten Stock in einem Patientenzimmer der Abteilung zur Behandlung von Infekten ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.